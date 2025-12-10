Neue Umfrage: AfD im Osten bei rund 40 Prozent – und im Westen der Union dicht auf den Fersen

Laut einer neuen Insa-Umfrage erreicht die AfD im Osten fast 40 Prozent. Gleichzeitig nähert sie sich im Westen den Unionswerten zunehmend an.

Die AfD ist unter ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt sehr stark. Im kommenden Jahr wird dort ein neuer Landtag gewählt.

Berlin. – Der aktuelle INSA-Meinungstrend vom 8. Dezember 2025 zeigt eine weiter zunehmende Polarisierung der politischen Stimmung. Besonders deutlich fällt die Spaltung zwischen Ost und West aus. Bundesweit liegt die AfD klar in Führung. Auch im Osten steht sie an der Spitze.

Bundesweite Sonntagsfrage: AfD knapp vor Union

In der bundesweiten Wählerumfrage erreicht die AfD 26,5 Prozent. Knapp dahinter liegt die CDU/CSU mit 24,5 Prozent. Die SPD erreicht 15 Prozent und liegt damit im Mittelfeld, während die Grünen 10,5 Prozent erzielen. Die Linke erreicht elf Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die FDP liegen jeweils bei vier Prozent. Andere Parteien zusammen werden mit 4,5 Prozent ausgewiesen. Auffällig sind die leichten Bewegungen in mehreren Lagern: Die SPD, FDP und die Linke verbessern sich jeweils um 0,5 Punkte, während die AfD, die Grünen und die sonstigen Parteien im selben Umfang verlieren. Bei der Union bleibt der Wert gleich.

AfD im Osten klar stärkste Kraft

Besonders markant zeigt sich in der Umfrage der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Laut INSA erreicht die AfD im Osten 39,5 Prozent und ist damit mit Abstand die stärkste politische Kraft. Die CDU/CSU erreicht im Osten hingegen nur 14 Prozent, während SPD (12,5 Prozent) und Grüne (sieben Prozent) ebenfalls weit abgeschlagen sind. Das BSW erzielt im Osten 10,5 Prozent und liegt damit deutlich über seinem Ergebnis in Westdeutschland.

Sonntagsfrage Bundestagswahl 10. Dezember 2025 West/Ost in Prozent, nächste Wahl voraussichtlich 2029 INSA-Meinungstrend, 2.007 Befragte, 05. bis 08. Dezember 2025

Im Westen zeigt sich ein anderes Bild: Hier erreicht die CDU/CSU 27 Prozent. Die AfD kommt auf 23,5 Prozent und liegt damit nicht weit hinter der Union. Die SPD erreicht 15,5 Prozent und steht damit etwas besser da als im Osten. Die Grünen erreichen 11,5 Prozent. Die Linke schafft es im Westen auf 10,5 Prozent, das BSW nur auf 2,5 Prozent.