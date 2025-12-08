Dänemark: Neue Umfrage zeigt massive Unterstützung für Rückführung von Ausländern

Eine neue Umfrage aus Dänemark zeigt eine überraschend breite Unterstützung für die umfassenden Abschiebepläne der Dänischen Volkspartei. Bemerkenswert ist, dass selbst juristisch umstrittene Maßnahmen deutliche Mehrheiten erzielen.

Kopenhagen. – Ein neues Stimmungsbild aus Dänemark sorgt für ein erhebliches politisches Beben: Eine aktuelle Umfrage des Analyseinstituts M.B.C. im Auftrag der Zeitung Weekendavisen zeigt, dass die Bevölkerung die von der Dänischen Volkspartei geforderten Massenabschiebungen in großem Stil unterstützt. Die sogenannte Remigration, also die umfassende Rückführung von Ausländern, stößt damit auf deutlich mehr Zustimmung als von politischen Beobachtern bislang angenommen, wie die dänische Boulevardzeitung BT berichtet.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Wahlforscher sieht außergewöhnliche Ergebnisse

Der Wahlforscher und Universitätsprofessor Kasper Møller Hansen bewertet die Ergebnisse gegenüber der BT als außergewöhnlich. „Es überrascht mich, dass die Unterstützung so hoch ist“, erklärt er. Dieses Thema könne für die Sozialdemokraten im heraufziehenden Wahlkampf zu einem hochsensiblen Konfliktpunkt werden.

Der Forscher betont, wie stark die öffentliche Meinung inzwischen zugunsten rechter Parteien ausfällt: „Eine Mehrheit steht den Positionen der Dänischen Volkspartei und der übrigen populistischen Rechtsparteien in diesen Fragen sehr, sehr nahe.“ Er findet es besonders bemerkenswert, dass auch rechtlich höchst umstrittene Vorschläge auf breite Zustimmung stoßen: „Es überrascht mich, dass die Unterstützung so hoch ist – auch bei Fragen, die der Verfassung und internationalen Konventionen widersprechen. Die Einschränkungen bedeuten den Dänen nicht so viel, die hart gegen Nicht-Dänen vorgehen wollen.“

Drei Kernpunkte stoßen auf breite Zustimmung

Die Dänische Volkspartei setzt in ihrem Remigrationspaket auf drei zentrale Forderungen, für die es laut Umfrage deutliche Mehrheiten gibt. Mehr als sieben von zehn Befragten befürworten eine Abschiebung bereits nach dem ersten Urteilsspruch, selbst bei geringfügigen Vergehen. Welche Art von Straftaten konkret gemeint ist, wird in der Umfrage nicht präzisiert.

Laut der Erhebung unterstützt knapp die Hälfte der Dänen die Forderung, Ausländer auszuweisen, die von staatlicher Unterstützung leben. Drei Viertel der Befragten sind zudem der Meinung, dass ausreisepflichtige Personen in geschlossenen Zentren untergebracht werden sollten, die faktisch wie Gefängnisse funktionieren und die sie nur zur Ausreise wieder verlassen dürfen.

Juristische Bedenken prallen an Stimmungslage ab

Zuvor hatten mehrere Rechtsexperten die Vorschläge der Dänischen Volkspartei als klar verfassungs- und konventionswidrig bezeichnet. Die starke Zustimmung in der Bevölkerung zeigt jedoch, dass diese Kritik die öffentliche Meinung derzeit kaum beeinflusst.

Die Online-Umfrage wurde zwischen dem 25. November und dem 1. Dezember 2025 unter 1.390 repräsentativ ausgewählten Dänen durchgeführt.